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Дело о беспорядках. Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, сегодня состоялось заседание по избранию меры пресечения политику.

Жениша Молдокматова задержали в четверг по событиям 5-6 октября 2020 года.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Из колоний выпустили ряд арестованных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193397/
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