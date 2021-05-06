На Сахалине с пищевым отравлением госпитализировали 12 кыргызстанцев

Массовое пищевое отравление рабочих произошло на предприятии «Оргэнергострой» в городе Углегорске на Сахалине. Пострадали 14 человек. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, из них 12 человек прибыли на заработки из Кыргызстана. Еще среди рабочих — уроженец Таджикистана и житель Благовещенска. Их всех госпитализировали. Пострадавшие идут на поправку.

По факту случившегося следственное управление по Сахалинской области возбудило уголовное дело. Расследованием случившегося также занимаются специалисты Роспотребнадзора. Параллельно качество организации питания на предприятии проверяет прокуратура.