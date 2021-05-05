Передел наркотрафика не был причиной конфликта на границе, считает эксперт

Инциденты на границе с Таджикистаном были и в советское время, напомнил читателям 24.kg директор Центральноазиатского центра наркополитики полковник милиции Александр Зеличенко.

По его словам, за последние 30 лет в приграничных районах накопилось много проблем. «Они просто достигли критической массы. На них не реагировали или реагировали плохо, или, наоборот, сильно, там, где это делать не надо было», — отметил он.

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Александр Зеличенко добавил, что еще в 1980-е годы в приграничных районах были так называемые «кетменные войны» за воду.

«В каждый маловодный год, раз в три-четыре года все эти междоусобицы обостряются. Воды не хватает. А она там — кровь. Нет воды — жить там невозможно», — сказал эксперт.

По его словам, закрытие границ из-за пандемии и ухудшение социально-экономического положения населения, пропаганда и другие факторы также сыграли свою роль в обострении ситуации.

«Если говорить о контрабанде, то, если речь идет о ГСМ и продуктах питания, ее в какой-то мере перекрыли. Это тоже послужило катализатором», — считает он.

Александр Зеличенко отметил, что искать причину в переделе наркотрафика или борьбе с ним не стоит.

Он напомнил, что в 2010 году тоже говорили, что из-за передела наркобизнеса начался межнациональный конфликт.

«Но в слове «наркобизнес» ключевым является бизнес. А что ему нужно? Спокойствие и тишина. Ему не нужны революции, взрывы, всполохи. Кто-то говорит, что под шумок протаскивают тонны. Как это сделают, когда концентрация войск, пограничников, сотрудников правоохранительных органов увеличивается в разы? С каждым надо найти общий язык, чтобы груз провести. А сейчас у них все схвачено. Все разговоры о наркобизнесе — это попытка увести от серьезных проблем», — сказал собеседник.

Александр Зеличенко отметил, что необходимо решить целый комплекс накопившихся в приграничье проблем, чтобы добиться мира.

«Прежде всего надо проводить делимитацию и демаркацию границ. Хотим мы этого или нет. Конечно, что-то придется переступать. Я знаю, что для людей, живущих там, каждый кусочек земли бесценен, облит потом и кровью. Но выхода нет. Нам надо исходить из государственных интересов, обмениваться территориями. Так во всем мире происходит. Иначе это будет бесконечно, постоянно будут конфликты. А потом уже браться за решение других проблем в приграничье. Шаг за шагом. Теперь это сложнее будет делать. Раньше говорили про братские народы, а сейчас столько жертв. Люди это запомнили и передадут следующему поколению. Надо, чтобы сменилось несколько поколений, чтобы это забылось и то, если больше ничего не случится. Надеюсь, что армейских агрессий, столкновений не будет», — отметил он.

Думаю, и для таджикской стороны стало сюрпризом, что все переросло в столкновение. Они хотели напугать, чтобы выставить свои условия. Но такого результата, думаю, не хотели достичь. Александр Зеличенко

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.