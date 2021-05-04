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Мужчина незаконно хранил в своем доме наркотики и боеприпасы

Мужчина незаконно хранил в своем доме наркотики и боеприпасы. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его информации, ранее сотрудники Аламединского РОВД получили информацию о том, что некий мужчина незаконно хранит у себя дома боеприпасы.

«В конце апреля 2021 года установили, что в заброшенном доме проживает ранее неоднократно судимый 47-летний гражданин Б.З. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли целлофановый сверток с веществом темно-зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, данное вещество является наркотическим средством марихуана весом 69,38 грамма. Кроме этого, у него обнаружили 13 патронов  миллиметрового калибра 5,45 и патроны от гладкоствольного ружья 12-миллиметрового калибра», — сообщили в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП. Задержанный водворен в ИВС. Ведется расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192861/
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