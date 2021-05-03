10:31
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Отвод войск и вооружения на исходные позиции завершен

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий.

Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.
Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192633/
просмотров: 969
Версия для печати
Материалы по теме
Власти должны быть прозрачными и подотчетными. Обращение медиасообщества
Баткенская трагедия. В Германии кыргызстанцы вышли на пикет
Ситуация на границе. Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам
Ситуация на границе. Создана рабочая группа по контролю вывода войск
Ситуация на границе. Обстановка относительно стабильная — Погранслужба
Ситуация на границе. Турция выразила готовность помочь в восстановлении Баткена
Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не прав — российский эксперт
Ситуация на границе. Сергей Лавров переговорил с главами МИД КР и РТ
Ситуация на границе. Женщины-депутаты просят международное сообщество помочь
Ситуация на границе. Россия готова содействовать в урегулировании конфликта
Популярные новости
К&nbsp;конфликту на&nbsp;кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
3 мая, понедельник
10:28
Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпио...
10:09
Власти должны быть прозрачными и подотчетными. Обращение медиасообщества
10:04
В Кыргызстане перестал работать Facebook
10:02
Продажа радиочастот. Сотрудник ГКНБ признан виновным в коррупции
09:48
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 89 нарушений Правил дорожного движения