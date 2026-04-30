Общество

Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов построят в Бишкеке на основе ГЧП

Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов построят в Бишкеке на основе государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение подписано в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с частной компанией.

Отмечается, что проект создаст современную тепличную инфраструктуру в селе Новопавловка. Комплекс разместят на участке площадью 1,7 гектара и внедрят технологии климат-контроля и интенсивного выращивания цветов, в том числе тюльпанов.

В нем также предусмотрен выставочный павильон площадью около тысячи квадратных метров, где будут представлять современные агротехнологии и решения для тепличного бизнеса. Такой подход ориентирован и на развитие агротуризма, отметили в ведомстве.
