Участок в местности Торт-Кочо Баткенского района открыли. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По их словам, дорогу Исфана — Баткен — Ош открыли в 17.40.

«Машины проезжают свободно. Нет никакой опасности», — заявили в УВД.

Отметим, сегодня в 11.00 Таджикистан вновь перекрыл трассу, несмотря на ранее достигнутые договоренности. Вчера дорогу открыли, но потом снова закрыли.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.