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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. ОБСЕ призвала стороны к деэскалации конфликта

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на конфликт на кыргызско-таджикской границе. Комментарий она написала в Twitter.

По ее словам, в ОБСЕ глубоко опечалены гибелью людей на кыргызско-таджикской границе.

«Внимательно следим за ситуацией. Приветствуем конструктивный диалог между министрами иностранных дел, направленный на дипломатическое решение. Шведское председательство призывает к деэскалации ситуации», — отметила Анн Линде.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192411/
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