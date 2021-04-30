Ситуация на границе. ОБСЕ призвала стороны к деэскалации конфликта

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на конфликт на кыргызско-таджикской границе. Комментарий она написала в Twitter.

По ее словам, в ОБСЕ глубоко опечалены гибелью людей на кыргызско-таджикской границе.

«Внимательно следим за ситуацией. Приветствуем конструктивный диалог между министрами иностранных дел, направленный на дипломатическое решение. Шведское председательство призывает к деэскалации ситуации», — отметила Анн Линде.





»Глубоко опечалены гибелью людей на кыргызско-таджикской границе. Внимательно следим за ситуацией. Приветствуем конструктивный диалог между Министрами иностранных дел, направленный на дипломатическое решение. Шведское Председательство призывает к деэскалации и необходимости https://t.co/2i7koNSDTL — OSCEBishkek (@oscebishkek) April 30, 2021

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.