Среди погибших в Баткене 19-летний футбольный тренер Султанбек Абдибахап уулу

Среди погибших в приграничном конфликте в Баткенской области 19-летний тренер и арбитр Султанбек Абдибахап уулу. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Фото Кыргызского футбольного союза. Погибший Абдибахап уулу Султанбек

«Султанбек оказался в числе погибших в вооруженном конфликте в приграничной зоне. Он выступал за футбольный клуб «Нур-Баткен» Баткенской области, являлся тренером лицензии «D» и также обслуживал матчи юношеского чемпионата в качестве арбитра», — сообщили редакции.

Кыргызский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.