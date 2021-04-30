Ситуация на границе. Минздрав объяснил, почему число погибших резко увеличилось

«Пока идет идентификация, установление причин смерти, мы не можем включать в отчетность по погибшим в приграничном конфликте», — объяснил 24.kg заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

Отметим, ранее сообщалось о 13 погибших в Баткенском и Лейлекском районах. Однако час назад стало известно, что число скончавшихся намного больше — 31 человек.

По словам замминистра, трое человек скончались в больнице, еще одна девочка — по дороге. «Остальные уже поступили умершими», — уточнил Жалалидин Рахматуллаев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.