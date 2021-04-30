Ситуация на границе. В посольстве Кыргызстана в Душанбе создана горячая линия

В связи со сложившейся ситуацией на кыргызско-таджикской границе в случае возникновения необходимости получения гражданами Кыргызской Республики, пребывающими в Таджикистане, консульско-правового содействия Министерство иностранных дел сообщает, что в посольстве КР в Душанбе организована горячая линия, работающая в круглосуточном режиме.

Кыргызстанцы могут звонить по телефонам в дипмиссию:

+992887782223;

консульский отдел +992411000052;

e-mail: kg@kgembassy.tj.

Для получения необходимой информации консульско-правового направления круглосуточно работает телефон горячей линии департамента консульской службы МИД +996551312000.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.