Пыльная буря накроет Душанбе и регионы Таджикистана

24 ноября в столице Таджикистана Душанбе и ряде регионов прогнозируется значительный рост содержания взвешенных частиц — PM10 и PM2.5, представляющих опасность для здоровья населения. Об этом сообщает агентство гидрометеорологии Таджикистана со ссылкой на новостное агентство «Ховар».

По данным синоптиков, пыльные массы будут надвигаться с юго-запада, запада и юга, затрагивая города и районы области Хатлон, районы республиканского подчинения и Согдийскую область.

Мелкие частицы PM2,5 и PM10 способны проникать глубоко в дыхательные пути и наносят наиболее серьезный вред детям, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

Жителям районов следует принять меры предосторожности и следить за сообщениями о состоянии воздуха.