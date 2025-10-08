18:27
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года

В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года. Об этом сообщили в столичном управлении МВД Таджикистана.

Отмечается, что введен запрет на движение электросамокатов, электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности по автомобильным дорогам и пешеходным зонам, если они не зарегистрированы в установленном порядке.

Запрет охватывает всю территорию города, за исключением специально отведенных зон. Мера принята «с целью упорядочения беспорядочного использования электросамокатов и электроскутеров, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, предотвращения помех движению транспортных средств и пешеходов, а также защиты прав и интересов всех участников дорожного движения».

Ограничение будет действовать до создания необходимой инфраструктуры для безопасной эксплуатации таких средств передвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346466/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Тротуары заняли припаркованные электросамокаты. Бишкекчане возмущены
Запрет на проведение митингов и пикетов в Бишкеке снова продлили
В Душанбе на три дня закроют рынки и торговые центры из-за саммита СНГ
В Бишкеке разыскивают мужчину, сбившего на самокате девушку
Кабмин продлил запрет на экспорт скота из Кыргызстана
В Афганистане запретили преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Запрет телефонов в школах. Кыргызстан поделился опытом со странами ЦА
Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша
Самокаты и велосипеды против пешеходов: Бишкек стонет в ДТП на тротуарах
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
18:18
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэ...
18:04
В городе Манас демонтировали незаконные постройки
18:04
В Таласе построят первый 9-этажный жилой комплекс
18:00
Аэропорты Кыргызстана обслужили 4,5 миллиона пассажиров за 9 месяцев 2025 года
17:41
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлорганических каркасов