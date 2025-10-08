В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года. Об этом сообщили в столичном управлении МВД Таджикистана.

Отмечается, что введен запрет на движение электросамокатов, электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности по автомобильным дорогам и пешеходным зонам, если они не зарегистрированы в установленном порядке.

Запрет охватывает всю территорию города, за исключением специально отведенных зон. Мера принята «с целью упорядочения беспорядочного использования электросамокатов и электроскутеров, снижения количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, предотвращения помех движению транспортных средств и пешеходов, а также защиты прав и интересов всех участников дорожного движения».

Ограничение будет действовать до создания необходимой инфраструктуры для безопасной эксплуатации таких средств передвижения.