На горячую линию ГУОБДД с начала года обратились почти 42 тысячи граждан

С начала 2025 года на горячую линию Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения поступило 41 тысяча 956 обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди обращений:

23 тысячи 722 (56,5 процента) — парковка транспортных средств в неположенном месте;

1 тысяча 777 (4,2 процента) — нарушение правил выезда на встречную полосу, обгона и маневрирования;

1 тысяча 882 (4,5 процента) — проезд на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешеходов;

13 тысяч 797 (32 процента) — факты иных нарушений правил дорожного движения.

Большинство обращений граждан поступает из Бишкека и Чуйской области, отметили в пресс-службе.

В ГУОБДД отмечают, что благодаря горячей линии устанавливается тесный контакт с гражданами и проводится оперативная и эффективная работа по предотвращению заторов и дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, полученные от граждан благодарности подтверждают востребованность и эффективность службы.