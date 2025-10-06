23:59
Общество

На горячую линию ГУОБДД с начала года обратились почти 42 тысячи граждан

С начала 2025 года на горячую линию Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения поступило 41 тысяча 956 обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди обращений:

  • 23 тысячи 722 (56,5 процента) — парковка транспортных средств в неположенном месте;

  • 1 тысяча 777 (4,2 процента) — нарушение правил выезда на встречную полосу, обгона и маневрирования;

  • 1 тысяча 882 (4,5 процента) — проезд на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешеходов;

  • 13 тысяч 797 (32 процента) — факты иных нарушений правил дорожного движения.

Большинство обращений граждан поступает из Бишкека и Чуйской области, отметили в пресс-службе.

В ГУОБДД отмечают, что благодаря горячей линии устанавливается тесный контакт с гражданами и проводится оперативная и эффективная работа по предотвращению заторов и дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, полученные от граждан благодарности подтверждают востребованность и эффективность службы.

  • В целях оперативного приема обращений граждан и принятия оперативных мер ГУОБДД открыло горячую линию WhatsApp 0777102102. По этому номеру граждане могут отправлять обращения с фото- и видеодоказательствами нарушений правил дорожного движения.
