Инцидент на границе. Таджикистан стягивает военную технику к зоне конфликта

Таджикистан стягивает военную технику к границе с Кыргызстаном. Видео распространяется в социальной сети.

По словам пользователей, военные и техника направляются к кыргызско-таджикской границе.

В силовых структурах Кыргызстана подтвердили информацию. «Да, Таджикистан укрепляет военное присутствие на кыргызско-таджикской границе. Стягивается спецтехника. Но количество неизвестно», — заявили 24.kg в силовых структурах.

Отметим, сегодня таджикская сторона применяла минометы, пулеметы на водозаборе «Головной».

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.