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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В ГКНБ возмущены искажением фактов таджикской стороной

Намеренно искажая исторические факты, Пограничные войска ГКНБ Таджикистана провоцируют мирное население на кровопролитные действия, таким образом демонстрируя свою несостоятельность и нежелание решать вопросы мирным путем. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

«Водораспределительный узел «Головной» является стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на ее территории. Вызывает удивление незнание руководством Пограничных войск ГКНБ РТ исторических фактов о том, что строительство водораспределительного узла «Головной» осуществлялось Киргизской ССР», — отметили в госкомитете.

Возведение таджикскими силовыми структурами дополнительных оборонительных и защитных сооружений вблизи линии государственной границы, а также подстрекательство населения приграничных районов к неправомерным действиями против граждан Кыргызстана вызывают обеспокоенность у кыргызской стороны.

Вся ответственность за мирных граждан, получивших ранения и различного рода травмы, лежит на Пограничных войсках ГКНБ Таджикистана, руководство которых уклоняется от выработки мер по стабилизации обстановки на границе.

Пресс-центр ГКНБ 

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились восемь пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192106/
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