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Житель Лебединовки незаконно хранил у себя огнестрельное оружие

У жителя Аламединского района изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. У жителя Аламединского района изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие

По ее данным, 27 апреля сотрудники СКМ ОВД района получили информацию о том, что некий мужчина европейской национальности 35-45 лет хранит у себя огнестрельное оружие без разрешительных документов. Сообщалось, что он также пытается продать его.

В ходе проверки 51-летний житель Лебединовки добровольно выдал обрезанное огнестрельное оружие неустановленной марки. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192028/
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