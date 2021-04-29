Житель Лебединовки незаконно хранил у себя огнестрельное оружие

У жителя Аламединского района изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. У жителя Аламединского района изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие

По ее данным, 27 апреля сотрудники СКМ ОВД района получили информацию о том, что некий мужчина европейской национальности 35-45 лет хранит у себя огнестрельное оружие без разрешительных документов. Сообщалось, что он также пытается продать его.

В ходе проверки 51-летний житель Лебединовки добровольно выдал обрезанное огнестрельное оружие неустановленной марки. Назначены все необходимые экспертизы.