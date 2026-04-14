Владельцев огнестрельного оружия проверяют в Бишкеке. В Ленинском районе проходит профилактическое мероприятие «Арсенал», сообщила пресс-служба УВД.

Уточняется, что сотрудники милиции проверяют владельцев огнестрельного оружия и объекты, включенные в систему разрешений. Особое внимание уделяется соблюдению правил хранения оружия, а также срокам регистрации.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с законодательством КР предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, продажу, хранение, ношение или перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Гражданин, добровольно сдавший оружие, освобождается от уголовной ответственности и имеет право на вознаграждение.

При выявлении фактов незаконного владения оружием виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 268 УК КР.