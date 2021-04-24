В Лейлеке пропали мужчины. Власти Кыргызстана и Таджикистана ведут поиски

В Лейлекском районе в приграничной зоне пропали два кыргызстанца. Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР прокомментировал ситуацию.

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По данным ведомства, 24 апреля начальнику пограничной заставы «Кулунду» поступила информация от жительницы села Бешкент Лейлекского района Баткенской области А.М., о пропаже ее детей — А.Д. и К.К.у., оба 2002 года рождения. Они занимались строительными работами в местности Сай.

«В целях уточнения информации по данному факту проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку. Компетентными органами проводится соответствующая работа по поиску данных граждан», — говорится в сообщении.

Обстановка на данном участке государственной границы стабильная.