Акция протеста в Пригородном. Власти просят дать время для решения вопроса

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Абсаттар Сыргабаев попросил женщин, ранее заявивших об акте самосожжения, дать время для решения вопроса. Об этом он заявил журналистам.

По словам чиновника, он готов создать коридор для встречи с премьер-министром.

«Тем не менее они отказываются. Говорят, пусть придут премьер-министр и представители ООН и на месте решат проблему. Но есть законы, свои процедуры для решения этого вопроса. Глава правительства и Садыр Нургожоевич в курсе. Он (Улукбек Марипов. — Прим.24.kg) сказал решить вопрос срочно, но попросил, чтобы дали время для решения проблемы», — заключил полпред Чуйской области Абсаттар Сыргабаев.

Сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.