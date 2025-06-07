В Бишкеке изъяты материалы «Хизб ут-Тахрира», задержаны четыре женщины

Сотрудники столичной милиции совместно с Главным управлением ГКНБ по Бишкеку задержали участниц запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По информации УВД Ленинского района, группа женщин в одном из домов по улице Гатчинской занималась распространением идеологии запрещенной организации и вербовкой новых участников. Возбуждено дело по статье «Изготовление и распространение экстремистских материалов» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий установлена 30-летняя Р.Б., которая систематически проводила религиозные занятия. При обыске, санкционированном Ленинским районным судом, изъяты мобильные телефоны, CD-диски, брошюры и тетради с экстремистским содержанием. Все материалы направлены на экспертизу.

Также в отдел милиции доставлены 29-летняя Д.К., 36-летняя И.К. и 44-летняя К.Н. которые, по данным следствия, изготавливали и распространяли запрещенные материалы, а также вели агитационную работу.

Правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по установлению других членов данной организации.