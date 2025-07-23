11:37
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации

В рамках проекта «ЭНЕ ҮЙҮ» (Дом мамы в Кыргызстане) начал работу телефон доверия для женщин, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, специалисты окажут помощь и поддержку, если вы:

• остались с младенцем на улице или в опасной среде,
• подвергаетесь насилию, давлению или угрозам,
• рискуете потерять ребенка из-за отсутствия жилья, поддержки или средств к существованию.

Телефон доверия: +996 (501) 000 216

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00. Звонки бесплатны и анонимны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337197/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
ООН: Афганским женщинам грозит социальная, экономическая и политическая изоляция
Минтруда: Более 26 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в 2025-м
В Бишкеке изъяты материалы «Хизб ут-Тахрира», задержаны четыре женщины
Выявление улучшилось или агрессии стало больше? О причинах роста насилия в семье
Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
В Бишкеке появится ресурсный центр поддержки матерей
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
23 июля, среда
11:31
МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП
11:26
Будет как в Америке? Мэр Оша остался недоволен ремонтом на месте старого рынка
11:25
Глава кабмина совершит рабочий визит в Республику Алтай
11:24
Камчыбек Ташиев о том, как решить проблему нехватки медиков в регионах
11:17
Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации