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Общество

Нацстатком проведет исследование о благополучии и безопасности женщин

Фото пресс-службы регионального офиса «ООН-женщины» для стран Европы и ЦА

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики в партнерстве со структурой «ООН-женщины» и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запускает первое в истории страны пилотное обследование распространенности насилия в отношении женщин «Благополучие и безопасность женщин». Об этом сообщила пресс-служба регионального офиса «ООН-женщины» для государств Европы и Центральной Азии.

По данным НСК, в 2024 году в кризисные центры и учреждения обратились 14 тысяч 618 человек, из которых 82 процента составили женщины. Из общего количества обращений 61 процент связан с семейным насилием.

Отмечается, что большинство пострадавших, обратившихся в кризисные центры, — молодые женщины от 29 до 39 лет (более 37 процентов). Женщины более старших возрастных категорий обращаются за помощью значительно реже.

Обследование является важным этапом в реализации национальных приоритетов и международных обязательств КР, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), Пекинскую платформу действий и Повестку дня в области устойчивого развития до 2030-го.

Первый заместитель председателя Нацстаткома Назира Керималиева

Основная цель обследования — получение достоверных и репрезентативных статистических данных, отражающих ситуацию в сфере благополучия и безопасности женщин.

Исследование будет направлено на изучение масштабов распространенности различных форм нарушений, затрагивающих безопасность женщин, таких как психологическое, физическое и иные формы давления, как со стороны партнеров, так и других лиц. Также планируется анализ факторов, способствующих уязвимости, доступности механизмов защиты и поддержки, а также влияния социальных установок и стереотипов.

«Эффективное противодействие насилию в отношении женщин невозможно без достоверных, всеобъемлющих и сопоставимых данных. Структура «ООН-женщины» готова оказывать всестороннюю поддержку государственным партнерам на каждом этапе этого процесса: от разработки методологии и обследования до анализа полученных сведений и их использования при формировании и реализации государственных политик», — сообщил представитель структуры в КР доктор Садик Сайед.

Результаты будут использованы для мониторинга прогресса по достижению Цели устойчивого развития 5.2 и разработки эффективных, ориентированных на потребности женщин, политик и программ. Проведение полевого этапа обследования запланировано на 2026 год.

В Кыргызстане реализация программы будет осуществляться при непосредственном участии Нацстаткома, который будет проводить обследование на национальном уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337970/
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