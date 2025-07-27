12:45
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Япония в 40-й раз подряд стала страной с самой продолжительной жизнью женщин

Япония в 40-й раз подряд стала государством с самой продолжительной жизнью женщин.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, в 2024-м средняя ожидаемая продолжительность жизни японок составила 87,13 года. При этом показатель снизился на 0,01 года по сравнению с 2023-м.

Отмечается, что средняя ожидаемая продолжительность жизни демонстрировала тенденцию к сокращению из-за роста количества смертей в связи с коронавирусом.

Минздрав также сообщил, что произошло снижение количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты. В то время как количество смертей, связанных с естественными причинами, в прошлом году увеличилось в сравнении с предыдущим годом.

Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась, в отличие от предыдущего года, и составила 81,09 года, что ставит Японию на шестое место по этому показателю. Дольше японцев живут мужчины Швеции, Швейцарии и Норвегии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337627/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях
Запущен телефон доверия для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации
Торговая война. Дональд Трамп заявил о «возможно, крупнейшей» сделке с Японией
В Японии набирает популярность сервис по аренде бабушек
Япония и Турция построят плавучий центр обработки данных мощностью 73 мегаватта
Подготовку кадров для будущей японской больницы обсудили в Бишкеке
В Японии издана книга о Центральной Азии и древних городах региона
Япония передаст оборудование школам Нарынской области
Центр подготовки строителей для работы в Японии откроют в Бишкеке
Японская компания построит современную больницу в Кыргызстане
Популярные новости
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
МЧС открыло пансионат &laquo;Асыл-Таш&raquo;, ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову
Как есть: Бишкек&nbsp;&mdash; сковородка под солнцем Как есть: Бишкек — сковородка под солнцем
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
27 июля, воскресенье
12:29
Азербайджан ждет от РФ, что она возьмет на себя ответственность за крушение AZAL Азербайджан ждет от РФ, что она возьмет на себя ответст...
12:01
Скончался народный артист Кыргызстана Токтобек Сатаров
11:31
Япония в 40-й раз подряд стала страной с самой продолжительной жизнью женщин
11:00
Вирусные гепатиты. Все, что нужно о них знать
10:42
Рейтинг Демократической партии США рухнул до минимума за 35 лет — итоги опроса