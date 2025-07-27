Япония в 40-й раз подряд стала страной с самой продолжительной жизнью женщин

Япония в 40-й раз подряд стала государством с самой продолжительной жизнью женщин.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, в 2024-м средняя ожидаемая продолжительность жизни японок составила 87,13 года. При этом показатель снизился на 0,01 года по сравнению с 2023-м.

Отмечается, что средняя ожидаемая продолжительность жизни демонстрировала тенденцию к сокращению из-за роста количества смертей в связи с коронавирусом.

Минздрав также сообщил, что произошло снижение количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты. В то время как количество смертей, связанных с естественными причинами, в прошлом году увеличилось в сравнении с предыдущим годом.

Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась, в отличие от предыдущего года, и составила 81,09 года, что ставит Японию на шестое место по этому показателю. Дольше японцев живут мужчины Швеции, Швейцарии и Норвегии.