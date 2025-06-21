ООН: Афганским женщинам грозит социальная, экономическая и политическая изоляция

Афганским женщинам грозит полная социальная, экономическая и политическая изоляция. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

«В последние годы ООН неоднократно выражала сожаление по поводу хронически низкого уровня участия афганских женщин и девочек в органах принятия решений. Однако сейчас этот показатель и вовсе достиг абсолютного нуля: в национальных и местных органах власти не представлена ни одна женщина. Кроме того, после введенного в декабре 2024 года запрета вскоре ни одна девочка в Афганистане не будет получать среднее или высшее образование» — такие данные приведены в докладе, опубликованном агентством по гендерному равенству «ООН-Женщины».

Этот отчет является наиболее полным исследованием положения женщин в Афганистане с момента повторного прихода к власти «Талибана» в 2021-м.

Читайте по теме Жители Афганистана теряют доступ к медицине из-за приостановки помощи США

В докладе говорится, что в настоящее время афганские женщины реализуют лишь 17 процентов своего потенциала, а недавние действия де-факто властей страны, включая запрет на получение женщинами среднего образования и все более жесткие ограничения на их передвижение, будут способствовать сохранению и, возможно, усугублению тенденции.

Систематическое исключение женщин из жизни общества на всех уровнях не только препятствует прогрессу в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и гендерного равенства, но и усугубляет бедность и нестабильность в более широком смысле, затрудняя диверсификацию источников рабочей силы в экономике.

Уточняется, что в настоящее время в общественном секторе работают лишь 24 процента женщин по сравнению с 89 процентами мужчин. Женщины по-прежнему преимущественно занимают низкооплачиваемые должности и в подавляющем большинстве случаев несут ответственность за всю неоплачиваемую домашнюю работу.

«Перспективы оказания внешней помощи Афганистану становятся все более мрачными: профинансировано только 18 процентов плана гуманитарных мер на 2025 год для этой страны. Женщины, девочки и другие уязвимые группы в Афганистане особенно страдают от нехватки финансирования — в государстве закрыты 300 пунктов питания для недоедающих матерей и их детей и 216 центров по борьбе с гендерным насилием, что затронуло более миллиона женщин и девочек», — отмечается в отчете.