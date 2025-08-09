Первая женщина из Кыргызстана получила титул «Снежный барс» в альпинизме

Альпинистка из Кыргызстана Асель Байбагышева успешно завершила один из самых престижных и сложных проектов в мире альпинизма — «Снежный барс» (Snow Leopard, ак илбирс). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Титул присуждается альпинистам, покорившим все пять семитысячников на территории бывшего СССР: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Корженевской и пик Коммунизма (Исмаила Сомони).

Ранее Асель Байбагышева вошла в историю, став первой женщиной из КР, поднявшейся на Эверест.

До этого она покорила ряд других высот. Последним пиком из серии стал пик Коммунизма в Таджикистане.