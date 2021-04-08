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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Опубликовали аудиозапись похитителя девушки

В соцсетях и мессенджерах рассылается аудиозапись якобы похитителя Айзады Канатбековой Замирбека Тенизбаева. Сообщается, что он отправил ее перед смертью своим родным.

В голосовом сообщении мужчина говорит, что девушка предала его, и просит прощения за все свои поступки.

«Она меня предала, нашу любовь. Влюбился, говорил, что только на ней женюсь. Я в последний раз просил ее, но она не согласилась. Вчера я говорил, что все хорошо, но у нас сложные отношения. Я изменился из-за нее. Вы никогда меня таким не видели, хотя знаете, какой был. Номер мамы не работает, вчера, наверное, я ее обидел. Скажите ей от моего имени: мама, будьте спокойны, если я в чем-то виноват, простите меня. Где бы я ни был, всегда буду просить для вас долгих лет жизни. Я столько ждал Айзаду, любил, ради нее не могу жить дальше. Говорил: давай начнем все сначала, она не захотела. Вы слышите меня в последний раз», — говорится в записи.

На заднем фоне аудиозаписи слышно, как девушка молит: «Не делай этого. Я же сказала, подожди».

Сообщается, что запись получил брат Замирбека Тенизбаева. Аудиосообщение распространили только сегодня. Хотя предполагают, что убийство произошло 5 апреля.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189197/
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