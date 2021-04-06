В России задержали кыргызстанцев, объявленных в межгосударственный розыск

В России задержали пятерых подозреваемых в преступлениях, которые совершены в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, задержан 30-летний уроженец Таласской области, которого объявили в межгосударственный розыск по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Мужчину водворили в СИЗО Москвы.

Установили местонахождение также 44-летнего уроженца Ошской области. Его разыскивал отдел внутренних дел Узгенского района по факту мошенничества. Его также водворили в СИЗО Москвы.

По подозрению в изнасиловании задержали 28-летнего уроженца Чуйской области. Сорокалетнего кыргызстанца, подозреваемого в хулиганстве, также нашли на территории России. Его разыскивали правоохранители УВД Свердловского района Бишкека. За аналогичное преступление задержали и 44-летнего жителя Таласской области.

Сейчас решается вопрос о передаче задержанных компетентным органам для привлечения к ответственности.