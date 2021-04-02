По факту смерти дипломата милиция назначила экспертизы

По факту смерти сотрудника МИД назначены судебно-медицинские экспертизы. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.

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Уточняется, что 1 апреля примерно в 00.14 в милицию поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

«Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30. Пациент хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. В больницу он пришел со своими лекарствами. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Для установления причины смерти были назначены все необходимые судмедэкспертизы», — сообщили в УВД.

Ранее стало известно о смерти 39-летнего Бахтияра Шакирова, который скончался в Национальном центре охраны материнства и детства после инъекции антибиотика. По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти.