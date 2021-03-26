Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Родственники не стали обжаловать арест

Родственники подростка, обвиняемого в убийстве младшего брата, не обжаловали постановление суда об аресте. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что постановление суда, согласно которому подозреваемый должен содержаться в СИЗО-1 Бишкека, вышло 18 марта.

Отметим, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, стороны могут обжаловать санкцию суда не позднее пяти суток с момента получения документа на руки.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что на допросе подростка присутствовали его дядя — брат отца, адвокат и сотрудники ОПСД. По предварительным данным, во время воспроизведения преступления, подозреваемый показал, как убил брата.

Напомним, 17 марта в жилмассиве «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка. Погибшему А.М. было 13 лет, со слов родственников, он болел эпилепсией, поэтому требовалось постоянное присутствие людей для оказания помощи в случае приступа. В убийстве мальчика подозревают родного брата. Между ними в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого А.С. ударил младшего брата ножом. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека.