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Происшествия

При строительстве школы в Московском районе использовали старые половые доски

Органы прокуратуры Чуйской области установили нарушения закона при строительстве школы в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, в конце 2014 года департамент жилищно-государственного строительства провел тендер на строительство школы имени Жапарова на 150 ученических мест в селе Бала-Айылчы на общую сумму 48 миллионов 382 тысячи 812 сомов за счет средств из республиканского бюджета.

Победителем признали ОсОО «К.С.» с предложенной суммой 40 миллионов 540 тысяч 743 сома, с ним заключили договор.

В декабре 2019 года составлен акт приемки завершенного объекта в эксплуатацию. Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что работники ОсОО «К.С.» во всех помещениях половые доски установили из старых и ранее использованных лесоматериалов, о чем свидетельствуют соответствующие акты экспертов.

Согласно сметной документации, на половые доски израсходовано 966 тысяч 630 сомов.

Выявлен целый ряд нарушений и несоответствия стандартам, допущенных подрядчиком во время строительства.

Собранный материал зарегистрирован в АИС ЕРПП прокуратуры Московского района по признакам преступления по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР и направлен в следственную службу УГКНБ по Чуйской области.

Начаты следственные мероприятия.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187524/
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