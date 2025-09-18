08:49
Власть

Плачевное состояние городских школ. Айбек Джунушалиев уволил двух чиновников

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил несколько образовательных учреждений столицы, включая среднюю школу № 56, гимназию № 39, и специальные дошкольные образовательные организации № 117 и 87. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отмечается, что плачевное состояние школы № 56, о чем информировали ранее горожане, подтвердилось.

Глава города уволил заместителя главы администрации Октябрьского района Асель Садыкову и начальника районного управления образования Нурлана Байгулова.

Замечание получил глава Октябрьской районной администрации Жаныбек Орозалиев. К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель мэра Виктория Мозгачева и начальник столичного департамента образования Рахат Мусаева.

Айбек Джунушалиев поручил до 22 сентября устранить все выявленные недостатки в школе № 56, привести в порядок школьный двор, отремонтировать тротуары, восстановить зеленые насаждения, заменить освещение в спортивном зале, закрыть подвальные помещения и установить ограждения для обеспечения безопасности учащихся.

Он также распорядился принять срочные меры по улучшению условий школы № 56 и внести ее в перечень объектов капитального ремонта на следующий год. Из резервного фонда мэра будут выделены дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что в школе № 56 ученики 6-х классов остались без преподавателей четырех базовых предметов в самом начале учебного года.
