Здание школы № 23 в Бишкеке готовят к сносу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в сентябре столичное управление капитального строительства начнет возведение нового здания согласно утвержденному проекту.

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Дети в 2025/26 учебном году продолжат обучаться в ранее распределенных школах. Департамент образования просит родительскую общественность отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь по заключению Института сейсмологии НАН КР здание признано аварийным, а это небезопасно для участников образовательного процесса.

В муниципалитете напомнили, что в 2024/25 учебном году распределение учеников организовали следующим образом:

с 1-го по 4-й класс обучались в средней школе № 10, расположенной на улице Усенбаева, 164;

с 6-го по 9-й класс — в средней общеобразовательной школе № 76, расположенной на проспекте Жибек Жолу, 272;

5-е, 7-е, 8-е, 10-е и 11-е классы обучались в школе-гимназии № 4, расположенной по улице Огонбаева, 207.

В 2025/26 учебном году ученики продолжат обучение в указанных школах до завершения строительства здания СОШ № 23.

Напомним, общеобразовательную организацию закрыли осенью 2024-го. Родители учащихся были возмущены тем, что ремонт школы решили проводить во время учебного года, а не на летних каникулах. С тех пор, по их словам, никаких работ там не проводят.