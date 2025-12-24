Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту

В Оше 24 декабря мэр города Женишбек Токторбаев с утренним рейдом посетил школу №6 имени Макаренко. Об этом сообщили пресс-службе мэрии.

Во время проверки градоначальник осмотрел состояние здания и условия, созданные для учащихся. Особое внимание он обратил на сломанную парту в одном из кабинетов и сделал замечание завучу. Руководство школы пообещало оперативно устранить неисправность.

Проверка вызвала обсуждение и в социальных сетях: пользователи отметили не только внимание мэра к деталям, но и его ушанку, ставшую отдельной темой для комментариев.