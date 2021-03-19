Тилекмат Куренов: Я критиковал власть, но не призывал ничего захватывать

Cотрудники аппарата омбудсмена дважды посетили задержанного Тилекмата Кудайберген уулу (Куренова). Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

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По ее данным, активист не имеет претензий к условиям содержания и подтверждает, что к нему не применяли пытки. Он также рассказал, что объявил голодовку в знак протеста против решения следственного судьи Свердловского района, избравшего меру пресечения в отношении него — содержание под стражей.

Тилекмат Кудайберген уулу подчеркнул, что в соцсетях критиковал действия властей, но никоим образом не призывал к насильственному захвату власти.

У задержанного двое детей. Одному четыре с половиной года, второму — семь месяцев. Является членом партии «Республика» и активным участником общественных движений по роспуску парламента, против референдума и по вопросам разработки месторождения Жетим-Тоо.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».