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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Изнасилование в Токмаке. Потерпевшая отказалась от претензий

В Токмаке дело в отношении подозреваемого в изнасиловании своей падчерицы прекращено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что девочка написала заявление, где отказалась от претензий и частно-публичного обвинения.

«Мужчину освободили из-под стражи. Девочка в своем заявлении указала, что оговорила своего отчима», — сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что в ходе следствия потерпевшая несколько раз меняла свои показания, а позже отказалась от поддержания обвинения.

«В связи с тем, что потерпевшая отказалась от первичных показаний, милицией было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении отчима несовершеннолетней», — сообщили редакции.

Напомним, что об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося возбудили досудебное производство, несмотря на то что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказывались обращаться в милицию по факту изнасилования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187024/
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