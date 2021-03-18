Активиста Улана Усейина оштрафовали за вождение без водительских прав

В Бишкеке активиста Улана Усейина оштрафовали за вождение автомобиля без водительских прав. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам активиста, он припарковал машину около дома. В этот момент к нему подошли инспекторы патрульной милиции, сказав о подозрениях в том, что Усейин водит авто в нетрезвом виде.

«Я сказал, что не пью, но меня все же попросили проехать в наркодиспансер. Когда приехали в наркологию, меня проверили на употребление алкоголя. Когда вышли чистые анализы, стали проверять на наличие наркотических средств в организме, но и там ничего не выявили. В итоге, когда я не смог найти водительское удостоверение, мне выписали штраф в 500 сомов, а машину водворили на штрафстоянку. При этом милиционеры все снимали на видео», — сказал Улан Усейин.

Отметим, ранее в социальных сетях появились угрозы в адрес жуналистов Factcheck.kg и активиста Улана Усейина. Представители сайта планировали провести мероприятие в Оше и объявили прием заявок на неформальную встречу по фактчекингу. Правозащитники выразили глубокую озабоченность и тревогу относительно ситуации. Милиция начала проверку.