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Общество

Патрульно-постовая служба Бишкека получила новые машины

Патрульно-постовой службе ГУВД Бишкека переданы новые автомашины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, состоялась церемония вручения автомашин с участием министра Улана Ниязбекова, который отметил, что продолжается укрепление внутренней безопасности страны, борьба с преступностью и проведение действенных профилактических мероприятий.

«Выполняя требования президента, осуществляется широкомасштабная работа по улучшению служебной деятельности. За последние три года мы отремонтировали все здания органов внутренних дел и передали около 400 автомобилей», — сказал министр.

Также добавил, что реорганизована Патрульно-постовая служба города Бишкека, а также ведется строительство нового здания современного образца со специализированным тренировочным центром.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289785/
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