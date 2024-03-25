Патрульно-постовая служба Бишкека получила новые машины

Патрульно-постовой службе ГУВД Бишкека переданы новые автомашины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, состоялась церемония вручения автомашин с участием министра Улана Ниязбекова, который отметил, что продолжается укрепление внутренней безопасности страны, борьба с преступностью и проведение действенных профилактических мероприятий.

«Выполняя требования президента, осуществляется широкомасштабная работа по улучшению служебной деятельности. За последние три года мы отремонтировали все здания органов внутренних дел и передали около 400 автомобилей», — сказал министр.

Также добавил, что реорганизована Патрульно-постовая служба города Бишкека, а также ведется строительство нового здания современного образца со специализированным тренировочным центром.