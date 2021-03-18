В Бишкеке мужчина предложил знакомому открыть бизнес, взял деньги и скрылся

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился гражданин К.Н. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины, который в июле 2020 года предложил ему открыть совместный бизнес, взял у него $3 тысячи 400 и скрылся.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативники задержали подозреваемого — 37-летнего А.М. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить, позвонив по номеру 0702006333 или 102.