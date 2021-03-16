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Происшествия

Осужденный из колонии организовал мошенническую схему и зарабатывал миллионы

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что они обманывали предпринимателей при покупке сахара, забирали и присваивали себе деньги. Предприниматели, пытаясь продать или купить какой-либо товар, размещали объявление на интернет-сервисах, в том числе Lalafo. На портале объявлений размещается разная информация о продаже и покупке товаров. В этот момент, по данным милиции, подключались мошенники, пытаясь обмануть добросовестного покупателя.

«В милицию с заявлением обратились предприниматели, которые просили принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в феврале 2021 года под предлогом поставки 30 тонн сахара взяли у него более 1 миллиона 600 тысяч сомов и скрылись. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В конце декабря 2020 года в Бишкеке телефонные мошенники под таким же предлогом завладели деньгами другого бизнесмена в размере более 1 миллиона 200 тысяч сомов. В обоих случаях после договоренностей купли-продажи приезжали курьеры якобы от фирмы-продавца и забирали вырученные деньги», — сообщили в МВД.

В МВД проинформировали, что организатором мошеннической схемы является Закир Юсуров, уроженец Иссык-Атинского района Чуйской области. Он отбывает наказание в одной из исправительных колоний. По предварительным данным, подозреваемый имеет причастность к другим аналогичным преступлениям.

«Установлены также курьеры, которые приходили за деньгами. Ими являются 22-летний Рамазан Блазов и 28-летний Рамиль Искаков. В домах у подозреваемых обнаружены и изъяты вещественные доказательства. По предварительным данным, эти лица в последующем передавали миллионные суммы, добытые мошенническим путем, осужденному Закиру Юсурову, перечисляя их на электронные кошельки, оставляя себе малую часть заработанных денег», — рассказали в ведомстве.

Служба криминальной милиции обращается к гражданам, предпринимателям, пострадавшим от рук указанных лиц или располагающим какой-либо иной информацией по фактам телефонного
мошенничества, на условиях строгой конфиденциальности сообщить или позвонить по следующим телефонам: 0312266015, 0312266261.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186687/
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