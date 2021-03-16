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Происшествия

Взял деньги в долг и не вернул. Подробности дела владельца ресторана La Maison

Владелец ресторана La Maison Филипп Лаффорг содержится в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

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По данным ведомства, 22 февраля этого года дело, которое расследовала следственная служба МВД, направили в Первомайский районный суд столицы.

В Первомайском райсуде 24.kg сказали, что первое судебное заседание по делу Филиппа Лаффорга пройдет 18 марта в 16.00.

Согласно обвинительному акту, Филипп Лаффорг Жан-Мари обвиняется в совершении преступления по статье 204 «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребление доверием группой лиц по предварительному сговору, совершенные в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2017 году он через своего друга познакомился с неким мужчиной П. А. Ю. Узнав, что у последнего есть деньги, стал дружить с ним из корыстных побуждений.

Воспользовавшись сложившимися дружескими отношениями, Филипп Лаффорг попросил помочь ему финансово. П. А. Ю. дал ему большую сумму. Филипп Лаффорг их якобы не вернул. О какой сумме идет речь, пока не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186634/
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