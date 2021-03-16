В Джалал-Абаде милиционер избил мужчину. Его осудили и сразу амнистировали

Джалал-Абадский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы лейтенанта милиции Нурболота Курбанова, обвиняемого по статье «Хулиганство». Такой же срок получили и трое других соучастников преступления. С учетом применения амнистии срок сократили на три с половиной года. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По словам адвокатов, в городе Кербене Аксыйского района Джалал-Абадской области 2 августа 2019 года на одной из автозаправок четверо мужчин избили 28-летнего Тимура. Жестокое избиение сняла камера видеонаблюдения. Потерпевший не успел оказать сопротивления и в результате нападения получил тяжелые удары по голове и туловищу. Он был доставлен в больницу.

Одним из соучастников избиения оказался оперативный сотрудник милиции.

После того как родственники пострадавшего написали заявление, на них оказывали давление — правонарушители явились в больницу к потерпевшему и пригласили его «на разговор». «Самое возмутительное было то, что оперативного сотрудника во время следствия даже не отстранили от работы», — сказали правозащитники.

Суд первой инстанции — Аксыйский районный суд 22 мая 2020 года осудил всех четверых на пять лет и тут же амнистировал «в честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции».

Отметим, по словам жителей Кербена, оперативник ранее также был замечен в подобном инциденте. В 2016 году он проходил по подозрению в пытках в отношении 22-летнего жителя этого же города. По заявлению о пытках тогда было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.