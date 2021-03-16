11:55
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

В Джалал-Абаде милиционер избил мужчину. Его осудили и сразу амнистировали

Джалал-Абадский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы лейтенанта милиции Нурболота Курбанова, обвиняемого по статье «Хулиганство». Такой же срок получили и трое других соучастников преступления. С учетом применения амнистии срок сократили на три с половиной года. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По словам адвокатов, в городе Кербене Аксыйского района Джалал-Абадской области 2 августа 2019 года на одной из автозаправок четверо мужчин избили 28-летнего Тимура. Жестокое избиение сняла камера видеонаблюдения. Потерпевший не успел оказать сопротивления и в результате нападения получил тяжелые удары по голове и туловищу. Он был доставлен в больницу.

Одним из соучастников избиения оказался оперативный сотрудник милиции.

После того как родственники пострадавшего написали заявление, на них оказывали давление — правонарушители явились в больницу к потерпевшему и пригласили его «на разговор». «Самое возмутительное было то, что оперативного сотрудника во время следствия даже не отстранили от работы», — сказали правозащитники.

Суд первой инстанции — Аксыйский районный суд 22 мая 2020 года осудил всех четверых на пять лет и тут же амнистировал «в честь 75-летия Победы и 10-летия Апрельской революции».

Отметим, по словам жителей Кербена, оперативник ранее также был замечен в подобном инциденте. В 2016 году он проходил по подозрению в пытках в отношении 22-летнего жителя этого же города. По заявлению о пытках тогда было вынесено пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186597/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
В Финполе рассказали подробности задержания милиционера со взяткой
Не поделили дорогу. В Оше милиционер выстрелил в водителя авто
Били кулаками по спине и животу. Милиционеров обвиняют в пытках
В День милиции. Сотрудники ОВД Токмака подозреваются в избиении мужчины
В Новопавловке милиционеры ограбили мужчину. Их водворили в ИВС
Уголовное дело о милицейских пытках направили на пересмотр
Дальше слов дела нет. Депутат раскритиковал работу главы МВД Кыргызстана
Милиционера, задержанного по подозрению в изнасиловании, отпустили
В Бишкеке суд оправдал милиционеров, вымогавших взятку у подозреваемого
Взятки, ДТП, пытки... Как кыргызская милиция нас не бережет
Популярные новости
Причастен к&nbsp;выводу денег из&nbsp;страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
В&nbsp;Бишкеке пьяные девушки поскандалили с&nbsp;патрульными милиционерами В Бишкеке пьяные девушки поскандалили с патрульными милиционерами
Дикие истории XXI&nbsp;века: за&nbsp;что истязают, унижают и&nbsp;убивают кыргызстанок Дикие истории XXI века: за что истязают, унижают и убивают кыргызстанок
В&nbsp;Аксыйском районе собаки загрызли новорожденного В Аксыйском районе собаки загрызли новорожденного
Бизнес
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
16 марта, вторник
11:54
Депутат требует проверить имущество ректора Аграрного университета Депутат требует проверить имущество ректора Аграрного у...
11:39
«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги
11:34
Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей
11:27
В Джалал-Абаде милиционер избил мужчину. Его осудили и сразу амнистировали
11:15
Почти треть населения Кыргызстана оказались бедными по итогам 2020 года