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Происшествия

Тела погибших в пожаре детей доставят из Сургута в Кыргызстан

Тела мальчика и девочки, которые погибли 11 марта в Сургуте, завтра отправят в Кыргызстан. Об этом пишут российские СМИ.

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При пожаре в дачном доме в Сургуте погибли двое детей из Кыргызстана

Сообщение о пожаре в дачном доме поступило в 7.22 по московскому времени 11 марта. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Установлено, что погибшие брат и сестра проживали в доме с мамой и бабушкой. Все являются гражданами Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186458/
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