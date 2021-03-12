Милиция не задержала мужчину, от которого родила 15-летняя девочка в Сокулукском районе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что мужчину, которого мама девочки просила привлечь к ответственности, допросили в рамках уголовного дела.

«Для полноты объективности дело было направлено в прокуратуру. Назначена соответствующая экспертиза. Кто в дальнейшем будет расследовать дело, решит надзорный орган», — сообщили редакции.

Напомним, в Сокулукском районе 15-летняя девочка родила от 40-летнего мужчины. Известно, что в декабре 2020 года мама подростка обратилась с заявлением в милицию. Факт зарегистрировали в ЕРПП, направили в прокуратуру Сокулукского района. Дело было передано в Чуйскую областную прокуратуру. Где сейчас расследуется заявление, неизвестно.