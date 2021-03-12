Обещал помочь с визой в Канаду. Подозреваемого в мошенничестве задержали

В Кызыл-Кие задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, в милицию 1 марта с заявлением обратилась жительница Бишкека и рассказала, что в июне 2019 года некий мужчина обманул ее, обещал помочь получить визу в Канаду, взял $12 тысяч 500 и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый находится в Кызыл-Кие и планирует сбежать из страны. Его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В милиции устанавливают возможную причастность подозреваемого к другим фактам преступлений.