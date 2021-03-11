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В Нарыне осужденный зашил себе рот и объявил голодовку

В Нарыне 46-летний осужденный зашил себе рот и объявил голодовку. Известно, что причиной стало, как считает мужчина, несправедливое рашение суда. Об этом 24.kg сообщил уполномоченный представитель омбудсмена в регионе Тойгонбай Жаанбаев.

По его словам, в институт акыйкатчи с заявлением обратился житель Кочкорского района М. У., 1975 года рождения. В ноябре 2020-го он был приговорен местным судом к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям «Хулиганство с применением оружия», «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств» УК КР.

В заявлении осужденный указал, что, когда находился в ИВС Кочкорского РОВД, помощник прокурора района А. Ж. попросил денег за закрытие дела. Затем от злости М. У. обматерил А. Ж. В результате, как рассказывает осужденный, при содействии помощника суд приговорил его к 15 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 50 тысяч сомов.

«Сегодня сотрудники областной прокуратуры, Наццентра по предупреждению пыток и представитель института омбудсмена посетили СИЗО-24, где содержится осужденный, и поговорили с ним. Последний действительно зашил себе рот и объявил голодовку», — рассказал Тойгонбай Жаанбаев.

Он напомнил, что по закону никто — ни президент, ни институт омбудсмена, ни генпрокурор или кто-то другой не могут вмешиваться в процесс судебного производства.

«Мы можем лишь проконсультировать его. Он может обратиться с апелляционной жалобой в областной суд, выразив свое несогласие с решением районного суда. Мы можем принять участие в процессе и провести наблюдение за соблюдением норм закона. Мы считаем, что 15 лет — это много для человека, который не обвинялся в убийстве», — сказал Тойгонбай Жаанбаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186160/
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