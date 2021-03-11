В доме по улице Ахунбаева нашли труп мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве

По ее данным, вчера в 07.10 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Ахунбаева найдено тело мужчины. Сотрудники УПСМ установили, что убитым является 42-летний житель столицы.

В ходе розыска задержали 54-летнего подозреваемого и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство.