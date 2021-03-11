На Иссык-Куле мужчину убили и отрезали голову. Обвиняемого осудили на 15 лет

Верховный суд оставил в силе приговор одному из обвиняемых в убийстве. Об этом говорится в приговоре суда.

Ранее Тюпский районный и Иссык-Кульский областной суды назначили С.А. наказание в виде 15 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, он обжаловал решение в Верховном суде.

«В приговоре указано, что к одному из обвиняемых пришел односельчанин. Во время ссоры Д.Р. ударил соседа ножом в шею, следом С.А. ударил потерпевшего по голове самодельной гантелей. Тело погибшего оттащили в поле. С.А. предложил подельнику отрубить голову скончавшемуся, чтобы скрыть следы преступления. Д.Р. копал землю, а С.А. отрезал голову. Тело погибшего закопали, голову спрятали в другой части села в кустарнике», — указывается в приговоре суда.

Верховный суд не нашел оснований для отмены приговоров С.А.