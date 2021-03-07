Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы

В Бишкеке заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района поскандалила с инспекторами Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Тазагуль Абдукахарову пытались остановить за нарушение ПДД в районе «Аламедина-1». Так как женщина не остановилась, ее машину стали преследовать.

«В итоге, когда водителя все же остановили, она поскандалила с милиционерами. Женщина заявила, что является заместителем начальника следственной службы УВД Первомайского района Бишкека», — сообщили редакции.

По предварительным данным, женщина была пьяна.