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Сюжет: Милицейские ЧП

Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы

В Бишкеке заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района поскандалила с инспекторами Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Тазагуль Абдукахарову пытались остановить за нарушение ПДД в районе «Аламедина-1». Так как женщина не остановилась, ее машину стали преследовать.

«В итоге, когда водителя все же остановили, она поскандалила с милиционерами. Женщина заявила, что является заместителем начальника следственной службы УВД Первомайского района Бишкека», — сообщили редакции.

По предварительным данным, женщина была пьяна.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185695/
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