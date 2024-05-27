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Общество

Второй раз за год. Снят с должности начальник Свердловского УВД

Начальника УВД Свердловского района столицы Женишбека Абитова освободили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.


Решение принял министр внутренних дел Улан Ниязбеков из-за допущения беспорядков в ночь на 18 мая. Также освобождены от должностей заместитель начальника Свердловского УВД и еще 8 милиционеров того же УВД.

В пресс-службе МВД пояснили, что в всего привлекли к ответственности 20 милиционеров.

Ранее Женишбек Абитов занимал должность начальника УВД Джалал-Абадской области. В начале апреля его сняли из-за инцидента с неправомерным задержанием мужчины и избиением его сына. 

Позже его назначили начальником УВД Свердловского района столицы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295156/
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